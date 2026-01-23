Un giovane di 22 anni di Benevento è stato assolto con formula piena dall'accusa di aver commesso una rapina presso la stazione ferroviaria. La decisione si è basata sulla mancanza di elementi che dimostrassero la sua responsabilità. La vicenda evidenzia l'importanza di un’accurata valutazione delle prove prima di arrivare a conclusioni definitive in ambito giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Assoluzione piena per un giovane beneventano imputato per una presunta rapina ai danni della biglietteria ferroviaria. Con sentenza pronunciata in data odierna, il Collegio del Tribunale di Benevento, presieduto dal dott. Pezza, ha assolto S.D.L., 22 anni, di Benevento, con la formula “ per non aver commesso il fatto”. Il procedimento riguardava fatti risalenti all’ottobre 2022, quando all’imputato era stato contestato il reato di rapina in relazione a un episodio avvenuto presso la biglietteria della stazione di Porta Rufina. Secondo l’ipotesi accusatoria, il giovane avrebbe sottratto 350 euro e alcuni biglietti ferroviari, entrando anche in una presunta colluttazione con un dipendente dell’esercizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presunta rapina in stazione, assolto 22enne beneventano “per non aver commesso il fatto”

