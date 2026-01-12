Omicidio Sharon Verzeni l'avvocato di Moussa Sangare | Sia assolto per non aver commesso il fatto

Oggi si svolge l'udienza presso la Corte d'Assise di Bergamo per il processo a Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto il 30 luglio 2024. L'avvocato di Sangare ha richiesto l’assoluzione, sostenendo la mancata responsabilità del suo assistito. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che mira a fare luce sui fatti accaduti quella notte nella provincia di Bergamo.

