Divani green e materiali circolari | il Made in Italy dell’arredo cambia modello

Il progetto Circular Sofa Platform unisce design italiano, sostenibilità e innovazione. Coinvolgendo quattro università italiane, mira a sviluppare divani green realizzati con materiali circolari, riducendo l’impatto ambientale senza comprometterne comfort e qualità. Attraverso questa iniziativa, l’arredo Made in Italy si evolve verso modelli più sostenibili, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla responsabilità ambientale.

Ridurre l’impatto ambientale dei divani senza rinunciare a comfort, qualità e design. È questa la sfida al centro di Circular Sofa Platform, il progetto che coinvolge quattro importanti atenei italiani – Politecnico di Milano, Università di Bologna, Politecnico di Torino e Università di Firenze –.🔗 Leggi su Today.it

