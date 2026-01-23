Premio Autori 2025 | a Umberto Marino il riconoscimento nel segno di Angelo Longoni

Il Premio Autori 2025 si è svolto presso la Casa del Cinema di Roma, riconoscendo l’importante contributo di Umberto Marino nel campo della scrittura drammaturgica e cinematografica. L’evento, che si conferma un momento di riflessione sulla relazione tra scrittura e cinema, ha visto la partecipazione di figure di rilievo nel settore. Un’occasione per valorizzare il talento e la creatività degli autori italiani.

La splendida cornice della Casa del Cinema di Roma ha ospitato la consegna del Premio Autori 2025, un appuntamento che si conferma vitale per celebrare il legame indissolubile tra la scrittura drammaturgica e la settima arte. Organizzata dalla Federazione AUT-AUTORI, la terza edizione del premio ha assunto quest’anno un valore profondamente simbolico, essendo stata interamente dedicata alla memoria di Angelo Longoni, l’eclettico autore recentemente scomparso che ha saputo navigare con estrema naturalezza tra teatro, cinema e letteratura. Umberto Marino e l’eredità del Teatro Argot Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Umberto Marino, figura centrale della cultura italiana che ha saputo trasformare testi teatrali in pellicole rimaste nel cuore del pubblico e della critica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

