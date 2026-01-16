il premio autori 2025 celebra umberto marino e il ricordo di angelo longoni

Il Premio Autori 2025, organizzato dalla federazione AUT-AUTORI, rende omaggio a Umberto Marino e al ricordo di Angelo Longoni. La terza edizione si terrà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18, in un’occasione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze nel campo della scrittura e della produzione audiovisiva. Un momento di incontro e riflessione sulla creatività italiana, nel rispetto della tradizione e dell’innovazione.

Cosa: Terza edizione del “Premio Autori”, conferito dalla federazione AUT-AUTORI. Dove e Quando: Lunedì 19 gennaio 2026, ore 18.00, Sala Bistrot della Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni 1, Roma). Perché: Un omaggio alla drammaturgia italiana contemporanea e alla generazione di autori che ha segnato il cinema e il teatro partendo dallo storico Teatro Argot. Il panorama culturale romano si prepara a vivere una serata di grande intensità emotiva e valore artistico. Lunedì 19 gennaio 2026, la cornice prestigiosa della Casa del Cinema ospiterà la terza edizione del Premio Autori, un riconoscimento che la federazione AUT-AUTORI assegna annualmente a un’opera cinematografica o audiovisiva nata da un testo di drammaturgia italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

