Prato uso del cellulare alla guida Effettuate 29 multe in una sola serata

A Prato, una serata ha visto 29 conducenti multati per l’uso del cellulare alla guida. Per ciascuno è stata applicata una sanzione di 250 euro e la sospensione della patente per 15 giorni. L’operazione mira a sensibilizzare sulla pericolosità di distrarsi mentre si è al volante, rafforzando l’importanza del rispetto delle norme stradali per la sicurezza di tutti.

Ben 29 sanzioni elevate in una sola serata ai danni di altrettanti conducenti di veicoli per l'utilizzo del cellulare alla guida, multa di 250 euro e sospensione della patente per 15 giorni. Questo il report dell'attività di controllo effettuata nei giorni scorsi a Prato dalla polizia locale.

