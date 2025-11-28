Sicurezza stradale uso del cellulare durante la guida | intensificati i controlli a Rosignano
Gli ultimi giorni di novembre e per tutto dicembre la polizia municipale di Rosignano intensifica i controlli per verificare se ci sono persone che utilizzano telefono cellulare o le cuffie sonore durante la guida della propria auto. Dati statistici dimostrano, infatti, che questa distrazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
