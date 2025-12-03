Alcol droghe e uso del cellulare alla guida | le cattive abitudini dei veronesi secondo una ricerca

Veronasera.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto a Verona, presso l’istituto IPSIA Giovanni Giorgi di via Rismondo, il secondo appuntamento della seconda edizione del progetto “Locauto on Tour”, promosso da Locauto Group, azienda 100% italiana del settore della mobilità con oltre 46 anni di esperienza nel noleggio di auto e veicoli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

alcol droghe e uso del cellulare alla guida le cattive abitudini dei veronesi secondo una ricerca

© Veronasera.it - Alcol, droghe e uso del cellulare alla guida: le cattive abitudini dei veronesi secondo una ricerca

Approfondisci con queste news

alcol droghe uso cellulareFumetti dell'orrore. Cosa succede quando si guida ubriachi, fatti o col cellulare in mano - L’orrore di guidare sotto l’effetto di alcol e droghe diventa arte o meglio, un potente fumetto di denuncia. Scrive rainews.it

alcol droghe uso cellulareVerona, dati choc sulla sicurezza: 42% guida dopo alcol, 15% dopo droga - Sicurezza a Verona, report shock di YouGov: il 42% guida dopo avere bevuto, il 15% sotto l'effetto di droga e il 60% è stanco al volante. Lo riporta giornaleadige.it

Ragazzino in ospedale in crisi d'astinenza, i genitori gli avevano sequestrato il cellulare: «Come droga e alcol, è una dipendenza» - Un episodio preoccupante arriva da Orbassano, alle porte di Torino, dove un adolescente è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Luigi Gonzaga per una violenta crisi d’astinenza, non ... Scrive corriereadriatico.it

Agenzia europea sulle droghe: adolescenti, indagine su consumo alcol, droghe, azzardo. “Nuove vulnerabilità” - Diminuisce tra gli adolescenti il consumo di alcol, fumo e cannabis ma aumentano “nuovi rischi comportamentali” e per la salute: cresce l’uso di sigarette elettroniche, l’uso non medico di farmaci e ... agensir.it scrive

Alcol e stupefacenti nel nuovo codice della strada: la circolare del Viminale e i chiarimenti degli esperti - Dopo le novità del nuovo codice della strada, il ministero dell’Interno con una circolare ha cercato di chiarire quando scatta la sospensione ... Lo riporta quotidiano.net

alcol droghe uso cellulareSmettere di fumare aiuta a superare anche altre dipendenze, da alcol o da droghe - Abbandonare la sigaretta è un passo decisivo per uscire più facilmente anche da altre dipendenze, dall’alcol alle sostanze d’abuso ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alcol Droghe Uso Cellulare