Posizioni economiche ATA | prova finale attesa per fine novembre Come si svolge

Si avvicina la fase finale del percorso che porterà all’attribuzione di circa 46.000 nuove posizioni economiche per il personale ATA, di cui al DM 1402024. Dopo l’incontro del 7 ottobre tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali, è emerso che la prova finale dovrebbe tenersi nella seconda metà di novembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame - X Vai su X

Il personale ATA che ha finito il corso per le posizioni economiche ATA può fare il test anche se prossimo alla pensione? Il MIM chiarisce i requisiti. #Personale - facebook.com Vai su Facebook

Posizioni economiche ATA: cosa accade per chi ha terminato il corso ma va in pensione, può sostenere il test finale? - Una lettrice ha scritto a Orizzonte Scuola chiedendo se, avendo completato il corso previsto per l’accesso alla prova finale del concorso per la seconda posizione economica ATA, potrà comunque sostene ... Secondo orizzontescuola.it

Aumenti Scuola: domande per 46mila posti ATA - Con apposito decreto del MIM sono messi nero su bianco i criteri per il riparto delle risorse stanziate a favore del personale ATA operativo nelle scuole, al fine di istituire 46. Lo riporta pmi.it

Personale Ata scuola, domande per 46.297 nuove posizioni economiche dal 14 novembre: requisiti e come fare. Aumenti stipendi fino a 2mila euro - le domande per l'accesso alle nuove posizioni economiche previste dal decreto firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara il 12 luglio 2024. corriereadriatico.it scrive