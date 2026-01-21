Nuove posizioni economiche ATA | dove si svolge la prova finale La distanza media da percorrere è di 8,7km I criteri

Il 20 gennaio si è tenuto un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e i Sindacati riguardo alle prove finali per le nuove posizioni economiche del personale ATA. La prova si svolge in diverse sedi, con una distanza media di circa 8,7 km tra i luoghi di svolgimento. L'incontro ha affrontato i criteri e le modalità di svolgimento delle prove per i lavoratori coinvolti nei corsi di formazione.

Le prove, inizialmente previste a metà dicembre e rimandate a fine novembre a data da destinarsi, si svolgeranno tra metà e fine febbraio. Ancora manca il calendario ufficiale, che dovrebbe arrivare a giorni. Inizialmente il criterio utilizzato è stato quello alfabetico e così molti candidati si son trovati convocati a svolgere la prova a km e km di distanza dalla sede in cui lavorano. La distanza media di percorrenza per i candidati che svolgeranno la prova è di 8,7 km. A ciò si è arrivati con un sistema basato su un algoritmo che non parte dall’ordine alfabetico, ma che fa riferimento alla sede di servizio dei candidati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: prova finale attesa per fine novembre. Come si svolge

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: dove svolge la prova il personale in assegnazione provvisoria o che ha ottenuto trasferimento

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Posizioni economiche personale ATA, illustrate ai sindacati le nuove decisioni sugli abbinamenti dei candidati alle sedi di svolgimento dei test; Posizioni economiche ATA: prova finale a fine febbraio, oltre 47mila i partecipanti, ecco come sarà organizzata. Conclusa la riunione MIM-Sindacati; Posizioni economiche ATA: abbinamenti candidati/sedi d’esame prove finali, incontro MIM/Sindacati; Posizioni economiche Ata, incontro alle 15 tra Ministero e sindacati.

Posizioni economiche ATA: prova finale a fine febbraio, oltre 47mila i partecipanti, ecco come sarà organizzata. Conclusa la riunione MIM-SindacatiSi è da poco conclusa la riunione tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell'istruzione e del merito sullo svolgimento delle prove finali per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche. orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA 2026: prove a metà febbraio e sedi vicine. La guida alle proveSvolta per le posizioni economiche ATA: l’Amministrazione ha sciolto le riserve sulle modalità di svolgimento dei test. Dopo mesi di attesa per la formazione, la macchina organizzativa è partita: le ... informazionescuola.it

Dopo il vertice MIM-Sindacati arriva la data per le nuove posizioni economiche ATA: ecco i dettagli su sedi, logistica e modalità d'esame. #Personale facebook

Questa settimana abbiamo raccolto 22 nuove posizioni aperte per lavorare in editoria, di cui 10 in stage. Gli interessati possono spedire le loro offerte di lavoro a [email protected]. giornaledellalibreria.it/news/offerte-d… x.com