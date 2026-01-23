Nella puntata speciale di Porta a Porta del 21 gennaio, in occasione dei 30 anni della trasmissione, Bruno Vespa ha intervistato anche Massimo Bossetti. Tra i temi trattati, lo sfogo di Bossetti che ha dichiarato:

C'è anche l'intervista a Massimo Bossetti tra i piatti forti della puntata speciale di Porta a Porta, su Rai 1, con cui Bruno Vespa la sera del 21 gennaio ha festeggiato i 30 anni di trasmissione. Continua a professarsi innocente, l'operaio di Mapello, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, sparita da Brembate di Sopra (alle porte di Bergamo) nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita in un campo della vicina Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44453644 Dal carcere di Bollate in provincia di Milano dove sta scontando la pena, Bossetti risponde alla domanda secca di Vespa, seduto davanti a lui: "Se non è stato lei, chi ha ucciso Yara?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Porta a Porta, lo sfogo di Massimo Bossetti: "Vorrei saperlo anche io!"

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha suscitato attenzione.

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”Nell’intervista condotta da Bruno Vespa, Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è espresso riguardo alle accuse e alle sue ricerche online.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Porta a porta, stasera lo speciale per i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa, i temi della puntata; Porta a Porta compie 30 anni. Questa sera lo speciale in diretta su Rai 1; La mia intervista per lo speciale dedicato ai 30 anni di Porta a Porta, con Bruno Vespa ed Enrico Mentana.; Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo speciale.

Porta a Porta fa 30 anni, il programma di Bruno Vespa spegne le candeline: il Papa, Meloni e i leader politici ospiti della puntataROMA - Tutti da Bruno Vespa il mercoledì sera. Al festone su Rai1 del trentennale di Porta a Porta. «All’inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel ... ilgazzettino.it

Porta a Porta compie 30 anni. Questa sera lo speciale in diretta su Rai 1Bruno Vespa festeggia il trentennale del suo talk, in compagnia di personalità del mondo della politica e dello spettacolo ... rainews.it

Ma guarda un po’. Flop totale di Vespa per i 30 anni di “Porta a porta”. La puntata celebrativa su Rai 1, in prima serata, è stata vista da appena 945.000 spettatori (7.1%). Ora: fare il 7.1% in PRIMA serata su RaiUno è una roba quasi impossibile. Ma ieri Vespa - facebook.com facebook

Buon compleanno Porta a Porta, Zelig e Striscia. Che succede ora che avete trent’anni x.com