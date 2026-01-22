Bossetti a Porta a Porta | Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara mai fatte ricerche porno sulle 13enni

Nell’intervista condotta da Bruno Vespa, Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è espresso riguardo alle accuse e alle sue ricerche online. Bossetti ha dichiarato di voler conoscere chi sia il vero colpevole e ha negato di aver mai effettuato ricerche di contenuti pornografici su minori, sostenendo la propria innocenza.

L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, nega ogni responsabilità e respinge anche le accuse legate alle ricerche sul computer di casa, sostenendo di non aver mai cercato contenuti su minori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

