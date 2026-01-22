Bossetti a Porta a Porta | Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara mai fatte ricerche porno sulle 13enni

L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha suscitato attenzione. Bossetti ha negato ogni responsabilità e ha escluso di aver effettuato ricerche inappropriate sul suo computer, chiedendo di conoscere anche lui l’identità di chi ha commesso il delitto. La vicenda rimane complessa e al centro di molti dibattiti pubblici.

L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate. Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, nega ogni responsabilità e respinge anche le accuse legate alle ricerche sul computer di casa, sostenendo di non aver mai cercato contenuti su minori.

