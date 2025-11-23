Autovelox e telelaser i controlli settimanali della polizia locale

Veronasera.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona contro gli eccessi di velocità in città. A partire da domani, 24 novembre, e per tutta la settimana, le pattuglie saranno impegnate con autovelox e telelaser in Via Montorio, Via Fincato, Via Piatti, Via Carnia, Via Forte Tomba e Via Ca’ di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

autovelox e telelaser i controlli settimanali della polizia locale

© Veronasera.it - Autovelox e telelaser, i controlli settimanali della polizia locale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

autovelox telelaser controlli settimanaliAutovelox e telelaser dal 17 al 23 novembre: settimana di controlli intensificati a Verona - Le pattuglie dedicate saranno impegnate dal 17 al 23 novembre in diversi punti strategici della città. Da nordest24.it

autovelox telelaser controlli settimanaliAutovelox a Verona, la mappa di tutte le postazioni attive questa settimana -  Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox ... Secondo veronaoggi.it

Elenco Postazioni Autovelox nel Lazio nella settimana fino al 16 novembre - Settimana di controlli nel Lazio: autovelox attivi su Cassia, Raccordo e Roma–Civitavecchia. Lo riporta castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Telelaser Controlli Settimanali