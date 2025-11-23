Autovelox e telelaser i controlli settimanali della polizia locale
Proseguono i controlli della polizia locale di Verona contro gli eccessi di velocità in città. A partire da domani, 24 novembre, e per tutta la settimana, le pattuglie saranno impegnate con autovelox e telelaser in Via Montorio, Via Fincato, Via Piatti, Via Carnia, Via Forte Tomba e Via Ca’ di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
