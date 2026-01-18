Autovelox telelaser e Ufficio mobile di prossimità i controlli della polizia locale

La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulla strada, utilizzando autovelox, telelaser e Ufficio mobile di prossimità. L’obiettivo è garantire la sicurezza sulle principali vie cittadine, prevenendo comportamenti rischiosi e rispettando i limiti di velocità. Questa attività si inserisce nel quadro delle misure di controllo quotidiane finalizzate a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.