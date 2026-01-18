Autovelox telelaser e Ufficio mobile di prossimità i controlli della polizia locale
La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulla strada, utilizzando autovelox, telelaser e Ufficio mobile di prossimità. L’obiettivo è garantire la sicurezza sulle principali vie cittadine, prevenendo comportamenti rischiosi e rispettando i limiti di velocità. Questa attività si inserisce nel quadro delle misure di controllo quotidiane finalizzate a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Prosegue l’attività settimanale della polizia locale di Verona dedicata al contrasto della velocità eccessiva sulle principali arterie cittadine. Da lunedì 19 gennaio e per l’intera settimana, le pattuglie impegnate nei controlli con autovelox e telelaser saranno operative in Via Gardesane, Via. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Autovelox e telelaser, i controlli settimanali della polizia locale
Leggi anche: Controlli con autovelox, telelaser e ump della polizia locale
Agenda Verona di domenica 18 gennaio MeteoVeneto Autovelox e telelaser x.com
#Telelaser nel Lazio, controlli rafforzati sulle strade più a rischio: ecco dove scattano i controlli con gli #autovelox dal 12 al 18 gennaio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.