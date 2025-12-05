Corsa campestre | anche un atleta malenco convocato nell' Italia per i campionati europei

Grande soddisfazione in Valmalenco per la convocazione in azzurro di Matteo Bardea, atleta tesserato da quattro anni all'Atletica Valle Brembana, ma cresciuto nella Sportiva Lanzada. Grazie al quarto posto alla Cinque Mulini e al quinto posto al Carsolina Cross, oltre alla progressione dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

