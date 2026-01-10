A Lanciano le gare del campionato regionale di corsa campestre

Domenica 11 gennaio, nel parco Villa delle Rose a Lanciano, si svolgerà il campionato regionale di corsa campestre per le categorie cadetti e ragazzi, con inizio alle 9.30. L'evento rappresenta un'occasione importante per gli atleti regionali di confrontarsi su un percorso naturale e qualificato, promuovendo la pratica sportiva tra i giovani e valorizzando le strutture sportive locali.

Lanciano ospita domenica 11 gennaio, nel parco Villa delle Rose a partire dalle 9.30, il campionato regionale individuale di corsa campestre per le categorie cadetti e ragazzi. Nella stessa giornata si terranno altri due importanti appuntamenti: il campionato regionale campestre Fisdir e la terza.

Presentato il 3° meeting nazionale di nuoto Città di Lanciano - La Regione conferma il proprio sostegno ai grandi eventi sportivi promuovendo il 3° Meeting Nazionale di nuoto “Città di Lanciano”, in programma dal 16 al 18 gennaio prossimi. regione.abruzzo.it

CHRISTMAS CUP Serie C Femminile 2025 Un grande appuntamento natalizio che ci vedrà in campo! Palasandolo – Impianti Sportivi Centi Colella LE GARE DELLA LANCIANO ALL STARS VOLLEY SABATO 27 Ore 10.00 Lan - facebook.com facebook

