Ma una piscina non può essere olimpionica

Grande. Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera si avventura nella "cittadella di Atreju, l'annuale festa, anzi l'ormai faraonico festone di Fratelli d'Italia", e ironizza sull'"ossessione" del partito di Giorgia Meloni per la pista sul ghiaccio: "Sembra vogliano allestirne una ancora più grande, proprio la più grande di sempre, olimpionica, altro che quella dell'anno scorso al Circo Massimo, altro che Milano-Cortina". L'aggettivo olimpionico si usa solo per chi ha vinto una gara alle Olimpiadi. La pista di cui parla Roncone può essere tutt'al più olimpica. 30 novembre 2025. Temi. "Contrordine, gli studenti sanno ancora scrivere: la prova in 50 anni di temi", annuncia festante un titolo sul sito della Repubblica.

