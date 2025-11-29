Piscina Cozzi dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione Ma la gestione resta in mano al Comune
Milano – La piscina Cozzi di Milano, storico impianto cittadino, verrà riqualificata grazie a i privati ma la gestione rimarrà pubblica, tramite la società comunale Milanosport. Nel corso dell'ultima seduta, la giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell'interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione e successiva gestione per 40 anni dell'impianto, presentata lo scorso dicembre dalla società Rimond Icd. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a 53,4 milioni di euro e prevede, oltre all'investimento dell'operatore nella riqualificazione integrale della struttura, anche la valorizzazione del diritto di superficie sull'immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Sabato 29 novembre ? ore 17:45 Piscina Cozzi Milano https://waterpolomilano.it/ #waterpolo #pallanuoto #divertimento #gruppocap #randstad #oneteam #alfemminile #waterpolo #pallanuoto #divertimento @gruppocap @randstaditalia @eni Eni @wpmi - facebook.com Vai su Facebook
Piscina Cozzi, dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione. Ma la gestione resta in mano al Comune - Lo storico impianto di viale Tunisia al centro di un ambizioso piano di rilancio che mette insieme pubblico e privato. Secondo ilgiorno.it
La Cozzi rifatta dai privati. Ma gestita da Milanosport - Questa volta non dovrebbero esplodere polemiche o flash mob contro la "privatizzazione" degli impianti pubblici. Si legge su ilgiornale.it