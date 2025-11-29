piscina cozzi dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione ma la gestione resta in mano al comune

Milano – La piscina Cozzi di Milano, storico impianto cittadino, verrà riqualificata grazie a i privati ma la gestione rimarrà pubblica, tramite la società comunale Milanosport. Nel corso dell'ultima seduta, la giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell'interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione e successiva gestione per 40 anni dell'impianto, presentata lo scorso dicembre dalla società Rimond Icd. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a 53,4 milioni di euro e prevede, oltre all'investimento dell'operatore nella riqualificazione integrale della struttura, anche la valorizzazione del diritto di superficie sull'immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

