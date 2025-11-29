Piscina Cozzi dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione Ma la gestione resta in mano al Comune

Ilgiorno.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – La piscina Cozzi di Milano, storico impianto cittadino, verrà riqualificata grazie a i privati ma la gestione rimarrà pubblica, tramite la società comunale Milanosport. Nel corso dell'ultima seduta, la giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell'interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione e successiva gestione per 40 anni dell'impianto, presentata lo scorso dicembre dalla società Rimond Icd. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a 53,4 milioni di euro e prevede, oltre all'investimento dell'operatore nella riqualificazione integrale della struttura, anche la valorizzazione del diritto di superficie sull'immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

piscina cozzi dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione ma la gestione resta in mano al comune

© Ilgiorno.it - Piscina Cozzi, dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione. Ma la gestione resta in mano al Comune

Scopri altri approfondimenti

piscina cozzi privati 53Piscina Cozzi, dai privati 53 milioni di euro per la riqualificazione. Ma la gestione resta in mano al Comune - Lo storico impianto di viale Tunisia al centro di un ambizioso piano di rilancio che mette insieme pubblico e privato. Secondo ilgiorno.it

La Cozzi rifatta dai privati. Ma gestita da Milanosport - Questa volta non dovrebbero esplodere polemiche o flash mob contro la "privatizzazione" degli impianti pubblici. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Piscina Cozzi Privati 53