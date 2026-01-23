In un mondo in continuo cambiamento, le esperienze e le influenze quotidiane plasmano le persone. Dalle strategie di allenamento che coinvolgono studi linguistici alle figure di riferimento che sostengono nei momenti difficili, ogni storia riflette percorsi di crescita e resilienza. Questi racconti evidenziano come le sfide personali e le relazioni familiari siano fondamentali nel definire chi siamo e come affrontiamo il futuro.

In meno di dieci anni è passato dall’esordire in Serie A da calciatore a farlo da allenatore: dal 18 settembre 2016 al 24 agosto 2025. Sempre con il Cagliari. Sarà anche per questo che Fabio Pisacane intende restituire quello che assorbe da questa terra. Il presidente Tommaso Giulini crede fermamente in lei: lo ha ribadito pochi giorni fa, dicendo che "sarebbe un sogno salvarsi con un allenatore e una squadra giovani.” “Ha creduto in un percorso e non in una scelta improvvisata. Sento un grande senso di responsabilità e di riconoscenza e vorrei restituire questa fiducia con il lavoro e i comportamenti”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisacane: "Per allenare meglio ho studiato 3 lingue e la Generazione Z. E sull'agguato a mio fratello..."

Agguato al fratello di Pisacane, presi i due presunti responsabiliSono stati identificati e arrestati i due sospetti ritenuti responsabili dell’agguato al fratello di Pisacane, Gianluca.

Fabio Pisacane precisa: “Aggredito solo mio fratello, non mio padre”Fabio Pisacane chiarisce che l'aggressione coinvolge esclusivamente suo fratello Gianluca, smentendo eventuali voci di un sopruso ai danni di suo padre.

