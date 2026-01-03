Fabio Pisacane chiarisce che l'aggressione coinvolge esclusivamente suo fratello Gianluca, smentendo eventuali voci di un sopruso ai danni di suo padre. In una dichiarazione, Pisacane sottolinea come nessuna aggressione sia avvenuta contro l'anziano familiare, precisando i dettagli dell'incidente e contribuendo a fare chiarezza sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Coinvolto solo mio fratello Gianluca, nessuna aggressione a mio padre”. È la precisazione via social dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane a proposito della sparatoria ai Quartieri Spagnoli a Napoli la scorsa notte. “Come riportato da diversi organi di stampa – scrive Pisacane – questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fabio Pisacane precisa: “Aggredito solo mio fratello, non mio padre”

Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"

Leggi anche: Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari: aggredito anche il padre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fabio Pisacane, 'aggredito solo mio fratello, non mio padre' - 'Coinvolto solo mio fratello Gianluca, nessuna aggressione a mio padre'. notizie.tiscali.it