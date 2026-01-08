agguato al fratello di pisacane presi i due presunti responsabili

Sono stati identificati e arrestati i due sospetti ritenuti responsabili dell’agguato al fratello di Pisacane, Gianluca. Si tratta dell’esecutore materiale e di uno dei complici, secondo le fonti investigative. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione e inchieste in corso, che mirano a fare chiarezza sui motivi e le dinamiche dell’accaduto.

"> Sarebbero l’esecutore materiale e uno dei complici dell’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari. Come riporta Repubblica Napoli, Vincenzo Bevivino, 27 anni, e Vincenzo Rossi, 28, entrambi originari di Chiaiano, sono stati fermati a Montesilvano, in provincia di Pescara, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione di Repubblica Napoli, i due si sarebbero allontanati da Napoli la notte stessa dell’agguato, ma la loro fuga è terminata l’altra sera grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile di Pescara e dei colleghi partenopei, che hanno eseguito il fermo di polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

