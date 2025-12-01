Pietro Orlandi rivela a Fedez | Monsignor Balda ha letto alcuni documenti riguardanti Emanuela e Solidarnosc si parla di miliardi che ogni settimana uscivano dal Vaticano verso la Polonia

Emergono nuove importanti rivelazioni di Pietro Orlandi rilasciate al canale Pulp podcast, la rubrica crime condotta da Fedez e Mr. Marra. Il fratello della cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno del 1983, torna a parlare di alcuni documenti che farebbero emergere un legame tra un traffico importante di soldi e la scomparsa di sua sorella. Le ultime rivelazioni su Balda e Solidarnosc. “ Monsignor Balda – dichiara Orlandi – ha fatto una dichiarazione recente ancora non pubblica, ma presumo che sarà pubblica a breve in qualche modo. Ha letto alcuni documenti in un determinato ufficio all’interno del Vaticano dove si parlava anche di Emanuela, legati (parole sue) a tanti miliardi (di lire, ndr) che ogni settimana uscivano e andavano in Polonia a Solidarnosc e questo ci riporta a una questione legata a una delle ipotesi: i famosi soldi della mafia che Pippo Calò, tramite la Banda della Magliana versò nelle casse dello Ior (la banca del Vaticano, ndr) e del Banco Ambrosiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it