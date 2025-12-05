Emanuela Orlandi la Procura indaga su zio Mario e sulla casa di Torano Il fratello Pietro | Giovanni Paolo II ci parlò di terrorismo internazionale perché il Papa avrebbe dovuto raccontare una menzogna?
Dopo 42 anni di ricerche e indagini, la Procura di Roma inserisce lo zio di Emanuela Orlandi, Mario Meneguzzi tra le piste d’indagine sulla scomparsa della la cittadina vaticana di cui il 22 giugno del 1983, si persero le tracce, all’uscita dalla scuola di musica nel cuore di Roma. Zio Mario e la casa di Torano. Mario Meneguzzi (marito della sorella di Ercole Orlandi, il papà di Emanuela) è deceduto da anni, ed era già stato attenzionato dagli inquirenti all’epoca dei fatti ma la sua posizione venne archiviata. Circola in queste ore la notizia di una perquisizione nella villa di Torano, una località di campagna a 200 chilometri da Roma dove la sua famiglia trascorreva le vacanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
