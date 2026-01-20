Perugia il flash mob per le proteste in Iran | Vicinanza a chi chiede libertà e democrazia
Il 24 gennaio 2026, i Radicali di Perugia organizzano un flash mob in Piazza IV Novembre alle ore 12, per esprimere solidarietà al popolo iraniano. L’iniziativa mira a testimoniare vicinanza a chi da settimane si batte per libertà e democrazia, in un contesto di crescente tensione nel Paese. Un gesto semplice che invita alla riflessione e alla condivisione di valori fondamentali per i diritti umani.
Un flash mob per testimoniare vicinanza al popolo dell'Iran. A organizzarlo i Radicali di Perugia. “Perugia si ritrova in Piazza IV Novembre sabato 24 gennaio 2026 alle ore 12 per manifestare vicinanza a chi da settimane scende in piazza per chiedere libertà e democrazia in un Paese che sta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Verona, flash mob in sostegno delle proteste in Iran: presente anche il sindaco TommasiMartedì 6 gennaio a Verona si è svolto un flash mob in solidarietà con le proteste in Iran, in corso da due settimane contro il regime teocratico.
Leggi anche: Il corteo, il flash mob ed il minuto di ‘rumore’: “Una giornata che parla di libertà, giustizia e democrazia” GALLERIA FOTOGRAFICA
