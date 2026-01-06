Verona flash mob in sostegno delle proteste in Iran | presente anche il sindaco Tommasi

Martedì 6 gennaio a Verona si è svolto un flash mob in solidarietà con le proteste in Iran, in corso da due settimane contro il regime teocratico. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini e rappresentanti istituzionali, incluso il sindaco Tommasi, per esprimere vicinanza alle persone che lottano per i propri diritti nel paese. L’evento si è svolto in un clima pacato e rispettoso, senza intenti provocatori.

Questa mattina, martedì 6 gennaio, si è svolto a Verona un flash mob in sostegno delle proteste in Iran, che proseguono da due settimane contro il regime teocratico del paese. L’iniziativa, promossa dalle Associazioni Italia-Iran e Italia-Israele, si è tenuta in Cortile Mercato Vecchio, sotto la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

