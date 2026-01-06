Verona flash mob in sostegno delle proteste in Iran | presente anche il sindaco Tommasi

Martedì 6 gennaio a Verona si è svolto un flash mob in solidarietà con le proteste in Iran, in corso da due settimane contro il regime teocratico. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini e rappresentanti istituzionali, incluso il sindaco Tommasi, per esprimere vicinanza alle persone che lottano per i propri diritti nel paese. L’evento si è svolto in un clima pacato e rispettoso, senza intenti provocatori.

Questa mattina, martedì 6 gennaio, si è svolto a Verona un flash mob in sostegno delle proteste in Iran, che proseguono da due settimane contro il regime teocratico del paese. L'iniziativa, promossa dalle Associazioni Italia-Iran e Italia-Israele, si è tenuta in Cortile Mercato Vecchio, sotto la.

In programma a Verona un flash mob per la libertà del popolo iraniano - Il 6 gennaio si terrà un'iniziativa pacifica di solidarietà per richiamare l'attenzione sulle lotte per i diritti e la democrazia in Iran ... veronasera.it

Flash mobe di +Europa: coperta la statua di Giulietta con un hijab in solidarietà alle donne iraniane - Gli attivisti di +Europa questa mattina si sono ritrovati sotto il celebre balcone di Shakespeare per coprire con un hijab nero la statua di Giulietta in solidarietà alle donne iraniane. ilgazzettino.it

FlashMob a Verona in solidarietà al popolo iraniano. Martedì 6 gennaio alle ore 11.00 in Cortile Mercato Vecchio - facebook.com facebook

