Perché Trump ha un livido sulla mano? La spiegazione sull' uso dell' aspirina

Un livido sulla mano di Donald Trump ha attirato l’attenzione durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos. Questa escoriazione potrebbe derivare dall’uso di farmaci come l’aspirina, nota per le sue proprietà anticoagulanti. In questo articolo si approfondisce il motivo per cui l’ex presidente potrebbe avere un livido e il ruolo dell’aspirina in questo contesto.

Non è passato inosservato un grosso livido, l'ennesimo, comparso sulla mano di Donald Trump. Il presidente americano è salito ieri mattina sul palco del World Economic Forum di Davos per presentare il Consiglio di Pace con un vistoso ematoma sulla mano sinistra. Il particolare è stato immediatamente notato da presenti e fotografi, e diverse immagini hanno iniziato a circolare in rete. "Gli effetti dell'aspirina" Non è la prima volta che Trump mostra lividi, anche se in passato comparsi sulla mano destra, solitamente coperti con un correttore. Un dettaglio che negli anni ha alimentato congetture sulla salute del Presidente.

Trump e il livido sulla mano: “Ho sbattuto, sto benissimo”Donald Trump ha dichiarato di stare bene, rispondendo alle domande sulle sue condizioni di salute, dopo aver mostrato un livido sulla mano.

Il giallo del livido sulla mano sinistra di Trump: «L’ho sbattuta contro un tavolo»Di recente, sui social media si è diffusa l’attenzione su un livido visibile sulla mano sinistra di Donald Trump.

