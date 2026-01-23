Trump e il livido sulla mano | Ho sbattuto sto benissimo

Donald Trump ha dichiarato di stare bene, rispondendo alle domande sulle sue condizioni di salute, dopo aver mostrato un livido sulla mano. L'ex presidente ha affermato di aver subito un semplice incidente e di essere in buona salute. La sua dichiarazione rassicura sulla sua condizione, senza suscitare preoccupazioni particolari. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti attenzioni mediche rivolte a Trump, che continua a essere al centro dell'attenzione pubblica.

(Adnkronos) – “Sto benissimo”. Donald Trump risponde così alle domande sulle sue condizioni di salute. Il presidente degli Stati Uniti, sul volo che lo riporta a Washington dopo la partecipazione al World Economic Forum di Davos, si intrattiene per circa mezz’ora con i giornalisti e in extremis viene interrogato sull’evidente livido apparso sulla mano sinistra. Le immagini della lesione sono diventate un argomento di discussione anche a Davos. “Sto benissimo”, esordisce Trump. “Ho sbattuto contro un tavolo, ho messo una pomata. Ma non prendete l’aspirina se non volete qualche livido”, dice il presidente che, come noto, assume il farmaco in dose massiccia per evitare problemi al cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il giallo del livido sulla mano sinistra di Trump: «L’ho sbattuta contro un tavolo»Di recente, sui social media si è diffusa l’attenzione su un livido visibile sulla mano sinistra di Donald Trump.

