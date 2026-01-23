Il giallo del livido sulla mano sinistra di Trump | L’ho sbattuta contro un tavolo

Di recente, sui social media si è diffusa l’attenzione su un livido visibile sulla mano sinistra di Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti ha spiegato di averlo procurato sbattendola contro un tavolo. Questa vicenda ha attirato interesse e speculazioni, evidenziando come dettagli apparentemente insignificanti possano diventare oggetto di discussione pubblica.

Ieri i social media hanno parlato e malignato sull’ecchimosi di Donald Trump. Sulla mano sinistra del presidente Usa è comparso un grosso livido. E lui ha spiegato di averlo sbattuto contro un tavolo a Davos. E che è soggetto a lividi a causa dell’ aspirina che assume quotidianamente. L’80enne tycoon spesso si mostra con il dorso della mano destra bendato. Per nascondere i lividi che la Casa Bianca attribuisce «alle sue frequenti strette di mano» e all’assunzione quotidiana di aspirina come parte del suo trattamento cardiovascolare di routine. Ieri, 22 gennaio, era l’altra mano a essere segnata.🔗 Leggi su Open.online

Davos: Trump fotografato con un grande livido sul dorso della mano sinistraDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump è stato immortalato con un evidente livido sul dorso della mano sinistra.

«L'ho sbattuto contro il tavolo» e «ci ho messo un po' di crema», ha spiegato ai giornalisti che lo accompagnavano al suo ritorno dalla Svizzera. «Direi di prendere l'aspirina se amate il vostro cuore

