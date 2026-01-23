Perché la Ferrari SF-26 vista a Fiorano non è la vera monoposto di Hamilton e Leclerc per la F1 2026

La Ferrari SF-26 mostrata a Fiorano rappresenta solo una fase iniziale del processo di sviluppo per il 2026. Serra e Vasseur sottolineano che non si tratta di una versione definitiva, ma di un modello in evoluzione. Il progetto prevede un percorso di miglioramenti costanti, che porteranno a una vettura significativamente diversa già al debutto in Australia, riflettendo l’approccio di sviluppo continuo della scuderia.

F1, Ferrari: presentata la SF-26, la nuova monoposto di Leclerc e HamiltonLa Ferrari ha presentato ufficialmente la SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella stagione 2026 di Formula 1.

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

F1. Ferrari SF-26, Gualtieri: Rapporto di compressione sulle Power Unit? Ne discutiamo con la FIAIl responsabile del progetto del nuovo propulsore della Ferrari SF-26 ha confermato che la questione sul rapporto di compressione variabile che potrebbe essere adottato da alcune monoposto rivali si ... msn.com

