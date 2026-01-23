F1 Ferrari | presentata la SF-26 la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton

La Ferrari ha presentato ufficialmente la SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella stagione 2026 di Formula 1. Nell'articolo vengono forniti dettagli tecnici e immagini della nuova vettura, evidenziando le principali caratteristiche sviluppate dal team di Maranello. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del reparto corse Ferrari, riflettendo l’impegno e l’innovazione della squadra per la prossima stagione.

Presentata dal team di Maranello la nuova monoposto per la stagione 2026. Foto e dettagli tecnici della SF-26 Il Cavallino più famoso del Mondo ha svelato la sua nuova monoposto per la stagione 2026. Il team di Maranello ha presentato ufficialmente la SF-26, la vettura che verrà utilizzata da Leclerc e Hamilton per la nuova stagione della Formula 1. Tra i tratti più distintivi c’è il ritorno alla vernice lucida, dopo sette stagioni di finitura opaca. Il Rosso Scuderia scelto per il 2026 è più acceso e intenso, donando un carattere forte e accattivante. Il design è un richiamo ispirato alla livrea speciale introdotta a Monza nella stagione 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv
Il 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

F1, oggi la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la monoposto di Leclerc e Hamilton in tvOggi si terrà la presentazione ufficiale della Ferrari SF-26, la nuova monoposto di Formula 1.

Presentazione Ferrari confermata il 23 gennaio: vedremo l’auto in versione A

