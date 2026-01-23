Perché gli uomini non indossano look d' archivio sui red carpet?

Perché gli uomini raramente indossano look d'archivio sui red carpet? Sul tappeto rosso, l’attenzione si concentra spesso su dettagli come tessuti, tagli e acconciature, elementi che contribuiscono a definire l’immagine pubblica delle star. A differenza delle donne, i look maschili tendono a essere meno legati a creazioni storiche o vintage, privilegiando spesso scelte più semplici e contemporanee. Questo approccio riflette le diverse dinamiche di moda e stile tra i due sessi.

Sui red carpet, da tempi non sospetti, il nostro sguardo è allenato a osservare con una certa disinvoltura le stoffe, i fit e le acconciature esibite da uomini e donne a cui è concesso varcare le soglie del mondo dell'entertainment nella sua forma più esclusiva. Una cosa, però, è lampante agli occhi di tutti: lo scanner si fa più interessante quando si passano in rassegna i look femminili rispetto a quelli maschili che, appurata la grande rinuncia teorizzata da Flügel nel 1930, confinano tutta la loro fantasia all’interno di un perimetro delimitato dai rever di un tuxedo o dal doppiopetto di un abito elegante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

