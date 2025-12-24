Gli chignon più belli visti sui red carpet del 2024 le ispirazioni per le feste
Da quello in stile coquette di Ariana Grande alla versione scultorea di Margaret Qualley passando per l'intramontabile extra sleek scelto da Selena Gomez e non solo. Mini, maxi, intrecciati, classici o più creativi, ecco alcuni degli chignon più belli delle star sfoggiati in questo lungo 2025. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Antonio Pruno. . Ospite a @mattinarai1 con @daniela_ferolla parliamo di acconciature di Capodanno come farsi pettinarsi con un piccolo accessorio…#hair #chignon #hairfashion #hairstyle #salonlife @andreana_santigregori @vicgarino @biglilies - facebook.com facebook
Gli accessori per capelli si portano come un gioiello, per mettere in risalto i dettagli delle acconciature di Natale e Capodanno, ma anche per dare un tocco di luce ai capelli sciolti durante tutto il periodo delle Feste. E questi sono i più belli secondo le tendenze x.com
