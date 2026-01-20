Scopri gli abiti più iconici di Valentino indossati da star come Elizabeth Taylor, Zendaya, Kate Hudson e Pedro Pascal. Un viaggio tra i look più memorabili del celebre stilista, protagonisti sui red carpet e nel mondo del cinema. Un'analisi sobria e dettagliata delle creazioni Valentino che hanno lasciato un segno nella moda e nel grande schermo.

Da Elizabeth Taylor a Zendaya, da Kate Hudson a Pedro Pascal, un viaggio tra i look più glamour firmati Valentino che hanno segnato il cinema e il tappeto rosso. Dopo l'addio dato a Giorgio Armani solo pochi mesi fa, la scomparsa di Valentino Garavani chiude un altro capitolo fondamentale della storia della moda e fa cominciare il 2026 decisamente con il piede sbagliato. La sua eredità, però, continua a vivere negli abiti che hanno attraversato oltre mezzo secolo di cinema e red carpet. Sarebbe riduttivo dire che Valentino ha solo vestito le star, le ha invece trasformate in vere e proprie icone costruendo un'estetica riconoscibile fatta di eleganza assoluta e femminilità consapevole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Valentino, gli abiti più iconici dello stilista visti sui red carpet

Valentino Garavani, le immagini più belle dello stilista icona della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a Roma all’età di 93 anni.

Nel 2019, nel corso della sfilata della collezione autunno-inverno, la Maison Valentino creò degli abiti che portavano ricamati nelle fodere dei cappotti e lungo le maniche delle giacche versi di alcuni poeti contemporanei come Robert Montgomery, Greta Bella

Valentino Garavani non ha vestito solo la moda, ma l'identità dell'Italia nel mondo. Un'eredità che va oltre gli abiti e parla di eccellenza, impresa e cultura.