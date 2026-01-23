Durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, il procuratore Antonio Tanga ha risposto in modo diretto alla domanda del conduttore Milo Infante, affermando: “Sì, per uccidere mia moglie.” La frase ha suscitato attenzione e riflessione sul tema del femminicidio, evidenziando l’importanza di affrontare con serietà e rispetto queste problematiche sociali.

“Sì, per uccidere mia moglie.” È l’agghiacciante risposta che è stata data dal sostituto procuratore Antonio Tanga a conduttore di Ore 14 su Rai 2, Milo Infante. L’episodio ha fatto registrare un momento di forte tensione tra il giornalista e l’ospite. La discussione riguardava il femminicidio di Federica Torzullo, la cui morte a Anguillara Sabazia è stata confessata dal marito, Claudio Carlomagno. La donna è stata colpita almeno 23 volte con un “coltello bilama” che si trovava nel bagno della loro abitazione, e che lui avrebbe poi gettato dalla macchina in movimento. L’arma del delitto, non è stata ancora ritrovata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per uccidere mia moglie”: l’agghiacciante battuta del procuratore Antonio Tanga sul femminicidio Torzullo a Ore 14

Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14, battuta choc sul coltello in cucina "per uccidere mia moglie"Durante la trasmissione delle 14, Antonio Tanga ha fatto una battuta discutibile sul coltello, citando un gesto estremo in relazione al femminicidio di Federica Torzullo.

Femminicidio di Federica Torzullo, il marito confessa: ‘Ho ucciso mia moglie’Claudio Agostino Carlomagno, 44 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni, davanti al Gip.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Cerca di uccidere la moglie, che per fuggire cade dal balcone. Per il giudice non è femminicidio: Aveva scoperto che si prostituiva; Tenta di uccidere la moglie: per il giudice non è femminicidio. L’accusato: Si prostituiva; Femminicidio Torzullo, la chat e l'ora del delitto: Potrebbe averla uccisa prima dell'alba; Scrive ai figli, poi uccide la moglie e si toglie la vita.

Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14, battuta choc sul coltello in cucina per uccidere mia moglieBattuta di Antonio Tanga a Ore 14 sul coltello per uccidere mia moglie, mentre si parla del femminicidio di Federica Torzullo: Milo Infante furioso ... virgilio.it

Emerge un messaggio scritto dall'ottantenne prima di uccidere la moglie e togliersi la vita: nel testo anche un'inquietante raccomandazione ai figli - facebook.com facebook