Pensioni tre mesi di lavoro in più prima dell' uscita | ecco da quando e come cambia l' età

A partire dal 2029, l'età pensionabile potrebbe salire di altri tre mesi, secondo l'ultimo Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo.

Dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare di ulteriori tre mesi. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2025 della Ragioneria generale dello Stato, anticipato oggi dal Sole 24 Ore. Una stima più severa rispetto al precedente rapporto, che ipotizzava un incremento di due mesi. Pensioni, possibile nuovo scatto in avanti dal 2029: rischio tre mesi in più per l’uscita Secondo le proiezioni basate sullo scenario demografico Istat mediano (base 2024), nel biennio 2029-2030 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirebbe a 67 anni e 6 mesi, mentre quello per la pensione anticipata arriverebbe a 43 anni e 4 mesi di contributi (con un anno in meno per le donne). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pensioni, rischio 3 mesi in più per l'uscita dal lavoro: ecco da quando e come cambia l'età

Pensioni, rischio di andarci tre mesi più tardi dal 2029: la Ragioneria prevede l'uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi

