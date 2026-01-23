Pensioni rischio di andarci tre mesi più tardi dal 2029 | la Ragioneria prevede l’uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi  

Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, a partire dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare a 67 anni e 6 mesi, con un’ulteriore crescita fino a 67 anni e 8 mesi nel 2031. Questa stima si basa sull’aggiornamento delle previsioni tecniche, che riflettono le tendenze demografiche e le dinamiche del sistema previdenziale italiano.

Il rischio c’è. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, secondo le proiezioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato, l’età pensionabile dovrebbe salire di altri tre mesi nel 2029 e di altri due mesi nel 2031, seguendo il meccanismo previsto dalla legge di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, con scatti biennali: il prossimo nel 2027, poi nel 2029, nel 2031 e così via. Significa che per andare in pensione di vecchiaia ci vorrebbero 67 anni e mezzo dal primo gennaio 2029 e 67 anni e 8 mesi dal primo gennaio 2031 mentre per la pensione anticipata sarebbero necessari 43 anni e 4 mesi di contributi dal 2029 e 43 anni e mezzo dal 2031 (un anno in meno per le donne). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

