Pensioni rischio 3 mesi in più per l' uscita dal lavoro | ecco da quando e come cambia l' età

A partire dal 2029, l'età pensionabile potrebbe essere incrementata di tre mesi rispetto agli attuali parametri, secondo l'ultimo Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo. Questa modifica si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti normativi volti a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Di seguito, si analizzano le principali variazioni e come esse influenzeranno i futuri pensionamenti in Italia.

Secondo le proiezioni basate sullo scenario demografico Istat mediano (base 2024), nel biennio 2029-2030 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirebbe a 67 anni e 6 mesi, mentre quello per la pensione anticipata arriverebbe a 43 anni e 4 mesi di contributi (con un anno in meno per le donne).

Pensioni, nuove età di uscita dal lavoro: a quanti anni si va nel 2026 e le novità dal 2027Nel 2026, l’età di uscita dal lavoro subirà variazioni legate alle nuove norme della legge di Bilancio, che prevedono un aumento graduale e l’abolizione di alcune misure precedenti.

Pensioni, cosa cambia: giovani e donne i più penalizzati sull'uscita anticipata dal lavoro Tasse, casa, bonus, Tfr: tutte le misure La Legge di Bilancio introduce modifiche alle pensioni, influenzando in modo particolare giovani e donne.

