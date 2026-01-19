Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma sembra delinearsi con segnali di conferma, grazie al suo ruolo centrale nel progetto tecnico. La società valuta attentamente la possibilità di proseguire il rapporto, considerando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, bisogna monitorare anche l'interesse del Milan, che potrebbe rappresentare una variabile nel percorso del capitano giallorosso.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini entra in una fase decisiva. A Trigoria si registra un cambio di rotta netto: il capitano è tornato centrale nel progetto tecnico e la Roma valuta seriamente la riapertura del discorso rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2026. Il segnale arriva dal campo. Le ultime prestazioni, unite all’atteggiamento mostrato dopo il rientro dall’infortunio, hanno modificato le gerarchie interne. Un passaggio che fino a poche settimane fa sembrava improbabile. La svolta porta la firma di Gian Piero Gasperini. Nel nuovo corso tecnico Pellegrini non era considerato un punto fermo, ma la continuità recente e la titolarità nell’ultima uscita hanno cambiato la prospettiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, futuro Pellegrini: segnali di conferma ma occhio al Milan

Milan, precedenti favorevoli col Como ma occhio al fattore Sinigallia

Il Milan si prepara alla trasferta di Como, con precedenti favorevoli contro i lombardi. Tuttavia, attenzione al fattore Sinigallia, che potrebbe influenzare l’andamento della partita. Dopo recenti risultati altalenanti, i rossoneri cercano una risposta concreta per mantenere il ritmo in campionato. La sfida si preannuncia equilibrata, richiedendo concentrazione e determinazione da parte della squadra.

Leggi anche: Top News Milan: Roma ko, i protagonisti. A Parma al completo? Sul mercato, occhio a …

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Roma: Pellegrini tra presente e futuro - La Roma, dopo avere deciso in estate di affidare la panchina al tecnico Gian Piero Gasperini, starebbe ora cercando di modellare la ... calcioline.com