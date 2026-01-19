Pellegrini al bivio | la Roma riapre il Milan osserva per il 2026

Lorenzo Pellegrini si trova a un punto di svolta nella sua carriera, con il contratto in scadenza nel giugno 2026. La Roma ha riaperto le trattative per il rinnovo, inserendolo nel progetto attuale, mentre il Milan monitora attentamente la situazione, valutando un possibile approccio strategico per il futuro. La scelta del capitano giallorosso potrebbe influenzare le dinamiche delle prossime stagioni di Serie A.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini entra nella fase più delicata: con il contratto in scadenza a giugno 2026, il capitano giallorosso è tornato al centro del progetto tecnico della Roma proprio mentre il Milan continua a valutarlo come possibile occasione strategica per il futuro. Nelle ultime ore, a Trigoria, lo scenario si è ribaltato rispetto alle certezze di pochi mesi fa. Il cambio di vento nasce dal campo. Le prestazioni e l’atteggiamento del numero 7 hanno modificato le gerarchie e riaperto un dialogo che sembrava destinato a raffreddarsi. Gasperini cambia prospettiva. All’inizio del nuovo corso, Gian Piero Gasperini aveva lasciato intendere che Pellegrini non fosse centrale nel progetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

