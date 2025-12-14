Attività antidroga in Città vecchia | quattro arresti ed una denuncia della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Taranto ha condotto un’intensa operazione antidroga in Città Vecchia, arrestando tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e una quarta per reati legati alle armi e alla ricettazione. L'intervento ha evidenziato l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità locale.

Tarantini Time Quotidiano Massiccia attività antidroga della Polizia di Stato in Città Vecchia che ha portato all'arresto di tre persone ritenute presunte responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed una quarta per i presunti reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di parti di arma da fuoco. Impegnati nell'operazione personale della Squadra Mobile, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, del Commissariato Borgo, e delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Effettuate numerose perquisizioni domiciliari ispezionando meticolosamente anche piazze, vicoli e cortili allo scopo di individuare eventuali piazze di spaccio attive nel Borgo Antico.