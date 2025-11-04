Poste Italiane | negli uffici postali abilitati di Frosinone e provincia è possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro della carta dedicata a te

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla cartaDedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa, a partire da giovedì 6 novembre.Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

