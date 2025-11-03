Poste italiane estende il servizio passaporti ad altri 375 uffici
Poste italiane amplia il numero di uffici dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in altri 375 uffici postali Polis, nei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti in provincia di Brescia, Livorno, Trapani, Novara, e Vercelli. Grazie all’estensione del servizio sarà possibile richiedere il passaporto anche negli uffici di molti centri alpini, all’Isola d’Elba, a Capraia, a Favignana e a Pantelleria. Sale così a 3.215 il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto, di cui 2.800 uffici Polis e 415 uffici di grandi città. L’ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l’ intera rete nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
