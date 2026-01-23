Mileto sotto shock | uomo uccide l’ex moglie e poi si toglie la vita

Una tragedia si è consumata questa sera a Mileto, dove Pasquale Calzone ha ucciso l’ex moglie, Rosaria Currà, prima di togliersi la vita. L’evento ha sconvolto la comunità locale, che si trova ora a fare i conti con questa drammatica perdita. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato a questo tragico episodio.

Tragedia questa sera a Mileto, dove un uomo, Pasquale Calzone, ha ucciso l’ex moglie, Rosaria Currà, per poi togliersi la vita. Il femminicidio si è consumato intorno alle 19 all’interno dell’abitazione della donna. A scoprire i corpi è stato il fratello dell’uomo, preoccupato perché dalle 14 non riusciva a contattarlo. Giunto nell’abitazione della coppia, ha trovato i due corpi senza vita e ha subito allertato i carabinieri. Secondo quanto emerso, la coppia, separata da alcuni mesi, aveva un figlio. La donna, che viveva a Torino con la sorella, era rientrata a Mileto per recuperare alcune sue cose. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

