Vannacci e il presepe nello zaino militare | l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega | VIDEO

Tpi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Vannacci mette il presepe nello zaino militare: è questa l’ultima trovata delleurodeputato della Lega. L’ex generale ha mostrato sui suoi profili social una versione portatile del presepe incastonata nella tasca esterna dello zaino e resa visibile da una grossa placca in plexiglas. “Ci sono luoghi, come alcune piazze o scuole, dove il presepe viene tolto o nascosto” afferma l’ex generale nel video. E ancora: “Noi invece lo portiamo sempre con noi”. Il riferimento di Vannacci sembrerebbe essere a Silvia Salis, la sindaca di Genova che ha deciso di non far allestire il tradizionale presepe nel palazzo del Comune ma di sostituirlo con un “villaggio di Babbo Natale”. 🔗 Leggi su Tpi.it

vannacci e il presepe nello zaino militare l8217ultima trovata dell8217eurodeputato della lega video

© Tpi.it - Vannacci e il presepe nello zaino militare: l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega | VIDEO

Approfondisci con queste news

vannacci presepe zaino militare"Noi il presepe ce lo portiamo ovunque, anche nello zaino" afferma l'ex generale in un video postato sui social - "Noi il presepe ce lo portiamo ovunque, anche nello zaino" afferma l'ex generale in un video postato sui social ... Come scrive tpi.it

vannacci presepe zaino militareIl presepe e lo zaino mimetico: l’ultima provocazione di Vannacci, si scatena di tutto - Dopo le critiche del centrodestra alla decisione della giunta guidata dalla ... Riporta thesocialpost.it

vannacci presepe zaino militareVannacci ed il presepe della discordia: Zaino mimetico in mostra sui social - Vannacci fa parlare di sé per la presa di posizione rispetto al presepe non allestito all'interno del comune di Genova, un video social il suo che fa discutere molti. Si legge su notizie.it

vannacci presepe zaino militareVannacci mette il presepe nello zaino mimetico: "Ci sono luoghi in cui viene tolto o nascosto" - Noi invece lo portiamo sempre con noi", afferma l'ex generale nel video che sta suscitando polemiche sui social. Si legge su today.it

vannacci presepe zaino militarePresepi, Vannacci dopo il caso Genova: «C'è chi li toglie dalle piazze, noi li portiamo nello zaino» - Provocazione del vicesegretario della Lega in un video sui social, a pochi giorni dalla scelta del Comune genovese di rinunciare al presepe ... Segnala corriere.it

Presepe ‘cancellato’? Vannacci reagisce: lo porta nello zaino e scatena il dibattito - Tra Genova, scuole e Bruxelles, il Natale diventa terreno di scontro politico in Italia. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vannacci Presepe Zaino Militare