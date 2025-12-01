Vannacci e il presepe nello zaino militare | l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega | VIDEO
Roberto Vannacci mette il presepe nello zaino militare: è questa l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega. L’ex generale ha mostrato sui suoi profili social una versione portatile del presepe incastonata nella tasca esterna dello zaino e resa visibile da una grossa placca in plexiglas. “Ci sono luoghi, come alcune piazze o scuole, dove il presepe viene tolto o nascosto” afferma l’ex generale nel video. E ancora: “Noi invece lo portiamo sempre con noi”. Il riferimento di Vannacci sembrerebbe essere a Silvia Salis, la sindaca di Genova che ha deciso di non far allestire il tradizionale presepe nel palazzo del Comune ma di sostituirlo con un “villaggio di Babbo Natale”. 🔗 Leggi su Tpi.it
