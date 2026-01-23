Vannacci contro Francesca Pascale | Analista politica o ventriloqua? Botta e risposta su Lega e Salvini

Da periodicodaily.com 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre un confronto tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale riguardo alle dinamiche politiche della Lega e di Matteo Salvini. La discussione si focalizza sui ruoli e sulle posizioni di ciascuno, evidenziando le diverse interpretazioni e opinioni su come vengono rappresentati o influenzati i temi politici. Un confronto che evidenzia le diverse prospettive nell’attuale scenario politico italiano, senza toni eccessivi o sensazionalistici.

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale sui rapporti con la Lega e Matteo Salvini. Interpellato dall’AdnKronos, il generale ed europarlamentare commenta con sarcasmo le dichiarazioni dell’attivista, attesa alla kermesse della Lega a Rivisondoli. “Non sapevo che Pascale, oltre a essere dottore magistrale ed accademico in diritti civili, fosse anche una.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Chieti: botta e risposta Nordio-Anm su famiglia nel bosco, Salvini "un sequestro"

Leggi anche: Lega, Zaia a colloquio con Salvini e Fontana: “Vannacci? Su lui neanche un cenno”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Vannacci fa perdere voti con #francescapascale #marcocappelli #podcast #gurulandia

Video Vannacci fa perdere voti ? con #francescapascale #marcocappelli #podcast #gurulandia

Argomenti discussi: La Lega a Roccaraso senza Vannacci. Ma c'è Francesca Pascale: Loro? Bravi sui diritti civili; Francesca Pascale: A Roccaraso incontro la Lega con rispetto. Vannacci dice cose aberranti; Francesca Pascale fa litigare i leghisti: Vannacci è pronto a uscire; Idee in movimento: così la Lega moderata prepara la sfida a Vannacci.

vannacci contro francesca pascaleFrancesca Pascale: La Lega aprirà sui diritti civili, Vannacci mi usa come alibi per lasciareL'attivista ed ex compagna del Cav ospite alla kermesse del Carroccio a Roccaraso: Spero che Salvini si avvicini a Zaia ed è meglio che il generale se ... huffingtonpost.it

Francesca Pascale: A Roccaraso incontro la Lega con rispetto. Vannacci dice cose aberrantiL'ex compagna di Berlusconi, oggi attivista dei diritti civili: Non mi candido, l'unico progetto è continuare le mie battaglie all'interno di Forza ... repubblica.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.