sciopero trasporto aereo 17 dicembre stop a voli dalle 13 alle 17 garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21

Il 17 dicembre si preannuncia una giornata di sciopero nel settore del trasporto aereo, con voli sospesi dalle 13 alle 17. Sono garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La protesta coinvolge lavoratori di Enav, Techno Sky, aziende di handling e alcune compagnie aeree, tra cui Ita Airways.

La giornata del 17 dicembre si prospetta caratterizzata da diversi scioperi nazionali, in programma dalle 13 alle 17, che interesseranno i lavoratori di Enav e Techno Sky, il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers e i dipendenti di alcune compagnie aeree, tra cui Ita Airways,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

