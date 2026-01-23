Il racconto di Paolo Mendico, 14 anni, che si è tolto la vita lo scorso settembre, mette in luce le difficoltà vissute dai giovani in ambito scolastico. La sua esperienza, documentata nel diario, evidenzia le conseguenze di situazioni di umiliazione e pressione. Questa vicenda invita a riflettere sull’importanza di un ambiente scolastico più attento alle esigenze emotive degli studenti.

La vicenda di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita lo scorso settembre, continua a far discutere. La sospensione per tre giorni della preside dirigente scolastica Gina Antonetti dell'IIS Pacinotti di Fondi, scuola frequentata dal giovane, fa discutere. Da un lato c'è chi la difende (i sindacati), dall'altro chi chiedeva un provvedimento più duro come il licenziamento (la famiglia di Paolo). L'analisi degli scritti L’inchiesta della Procura di Cassino va avanti con l’ipotesi di istigazione al suicidio. Il fascicolo, al momento contro ignoti, si basa sull’acquisizione di chat, documentazione scolastica e sull’esito dell’autopsia. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Mendico, l'umiliazione della prof in classe: «Non puoi permetterti il doposcuola?». Il racconto del 14enne nel suo diario

Il diario di Paolo Mendico, 14enne che si è tolto la vita: «Anche la professoressa mi bullizza davanti alla classe»Il diario di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita, rivela episodi di bullismo e isolamento scolastico, tra cui insulti da parte di una docente davanti alla classe.

Paolo Mendico, sospesa la preside della sua scuola, ma nei diari del ragazzo, tutta l’umiliazione subita in classePaolo Mendico, preside sospesa, è al centro di un caso che coinvolge anche la vita di un giovane studente di Santi Cosma e Damiano.

