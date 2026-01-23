paolo i tormenti nel suo diario bullizzato anche dalla prof

Il diario di Paolo rivela i momenti più difficili della sua vita, segnati da insicurezze e sofferenza. Attraverso le sue parole, si comprende come il bullismo scolastico e le difficoltà quotidiane abbiano contribuito al suo grave stato d'animo, portandolo a un gesto estremo. Questo racconto ci invita a riflettere sull’importanza di ascoltare e intervenire per prevenire tragedie legate alla sofferenza giovanile.

Dal suo diario emerge lo stato d'animo che lo ha portato al suicidio. Pagine alle quali affidava la sua sofferenza per quello che era costretto a vivere a scuola, dove veniva bullizzato. E non solo dai compagni. Paolo Mendico, il quattordicenne che si è tolto la vita nella cameretta della casa di famiglia a Santi Cosma e Damiano (Latina) lo scorso 11 settembre, nello stesso giorno in cui sarebbe dovuto tornare in classe, riteneva di essere bullizzato anche una professoressa. Nelle pagine del suo diario, che i genitori hanno fatto analizzare dalla psicologa grafologa forense Marisa Aloia, c'è tutto il turbamento per la situazione che viveva in quella scuola, tanto da decidere di non volerci tornare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

