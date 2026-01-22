Il diario di Paolo Mendico 14enne che si è tolto la vita | Anche la professoressa mi bullizza davanti alla classe

Il diario di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita, rivela episodi di bullismo e isolamento scolastico, tra cui insulti da parte di una docente davanti alla classe. Questi appunti sono stati inseriti nell'inchiesta per istigazione al suicidio e rappresentano un elemento importante per ricostruire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’analisi dei testi è stata affidata a Marisa Aloia, psicologa e grafologa forense incaricata dalla famiglia. «In una delle pagine che abbiamo analizzato Paolo scrive in maniera frammentaria, si evince uno stato d’animo turbato», spiega. Tra gli episodi raccontati nel diario ce n’è uno legato alla scuola e al fatto di essere stato rimandato in matematica. Paolo si dice molto arrabbiato con l’insegnante perché un compagno, indicato come uno dei presunti bulli, era stato invece promosso nonostante un rendimento scarso. La differenza, secondo quanto emerge dagli scritti, sarebbe stata l’iscrizione al doposcuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

